Obra de revitalização na Avenida Gentil Messias Cassaro é finalizada

As obras de revitalização e alargamento da Av. Gentil Messias Kitate, no trecho entre a rua Nico Duarte e Av. Champagnat estão finalizadas. O canteiro central foi reformado, as vias receberam novo asfaltamento e toda pintura da sinalização horizontal foi feita.

Com as melhorias, a via vai comportar a passagem de dois veículos por vez em cada lado da Avenida.

O secretário municipal de Obras, José Benedito Damião comentou os trabalhos. “Nesta última etapa foi concluída a pintura da sinalização e agora a população já pode aproveitar dessa via, totalmente revitalizada e com maior segurança e fluidez no trânsito. É um importante trecho que conta com escolas, hospitais e tem um grande fluxo de pedestres e veículos.”