Obra na Avenida Ubirajara de Moraes está na fase final, garante prefeitura de Poços

A avenida Ubirajara de Moraes, na zona leste da cidade, há mais de 40 anos foi canalizada com o uso de tubulações metálicas. Desde dezembro de 2019 a prefeitura vem trocando a tubulação metálica, que é mais suscetível à corrosão, por tubulações de concreto, que são mais resistentes.

Na primeira etapa, concluída em julho de 2020, foram 109 metros de novas tubulações. As redes de água e esgoto também foram recuperadas, as calçadas revitalizadas e todo o trecho recebeu um novo pavimento.

Nesta quarta-feira (06) o prefeito esteve na Avenida Ubirajara de Moraes para conferir como está a fase de finalização da segunda etapa da obra. “ O que estamos fazendo aqui é uma obra duradoura que vai tranquilizar a população que há anos convivia com a insegurança das tubulações cederem”, declarou o prefeito Sérgio Azevedo. Esta segunda etapa de substituição das tubulações começou em setembro de 2020 e os trabalhos se estenderam para outros 120 metros da avenida. As novas tubulações já estão instaladas e nos próximos dias será feita a ligação da rede pluvial e colocação das bocas de lobo.

O secretário de Obras, José Benedito Damião, disse que este trecho que está interditado deve ser liberado parcialmente para o tráfego nos próximos dias. “Essa obra é complexa, grande e conseguimos ter uma boa economia usando somente a mão-de-obra da prefeitura e maquinário próprio. Assim que concluirmos a pavimentação neste trecho será realizado o mesmo trabalho no trecho seguinte”, informou Damião.

