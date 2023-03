Obras da nova área de lazer do Cascatinha já estão em andamento

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

O secretário de serviços públicos Celso Donato acompanhado do secretário de Obras José Benedito Damião, estiveram na manhã de sexta-feira (17), na comunidade do Cascatinha, acompanhando as obras do projeto da nova área de lazer que está sendo construída. As intervenções estão sendo realizadas bem ao lado do Ginásio Poliesportivo Moleque Cesar e, em breve, o local contará com uma nova praça e área de lazer equipada com aparelhos de academia ao ar livre.

Celso Donato informou que o trabalho faz parte de uma série de ações que serão implementadas no trecho, para revitalização do local. “Os moradores do bairro Cascatinha terão muito em breve uma nova praça projetada com belo design paisagístico e ainda com academia ao ar livre para a prática de exercícios dos moradores, um projeto que vai melhorar a qualidade de vida da comunidade”, pontou o secretário de serviços públicos Celso Donato.

Já o secretário de obras José Benedito Damião informou que a Prefeitura aproveitou e já irá realizar no entorno do espaço parte da ciclovia que ligará o centro da cidade à zona sul. “Aproveitamos a obra de execução da nova praça, e já estamos fazendo a obra da ciclovia nessa parte da Avenida Santo Antônio no trecho entre a Avenida Antônio Carlos e Rua Argentina”, explicou Damião.