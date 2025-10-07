Obras da nova ponte da Avenida Celanese avançam para etapa de instalação de aduelas

07out

Obras da nova ponte da Avenida Celanese avançam para etapa de instalação de aduelas

Atualizado em 7 de outubro de 2025

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas, segue avançando na reconstrução da ponte da Avenida Celanese, na zona oeste da cidade. Com os projetos técnicos concluídos e a limpeza da encosta do rio finalizada, as equipes se preparam agora para a instalação das aduelas de concreto, que darão sustentação à nova estrutura.

A intervenção tornou-se necessária devido ao estado de deterioração da antiga ponte, que apresentava risco à segurança e à mobilidade no local. De acordo com o secretário de Obras, José Benedito Damião, o projeto contempla ainda adequações no terreno e melhorias na vazão do Ribeirão das Antas, ampliando a capacidade de escoamento das águas e reduzindo o risco de alagamentos em períodos de chuva.

A nova ponte trará mais segurança, durabilidade e fluidez no tráfego, beneficiando diretamente os moradores e trabalhadores da região. Todas as etapas da obra contam com acompanhamento técnico para garantir qualidade, eficiência e cumprimento do cronograma estabelecido.

