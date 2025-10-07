Obras da nova ponte da Avenida Celanese avançam para etapa de instalação de aduelas

Atualizado em 7 de outubro de 2025

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas, segue avançando na reconstrução da ponte da Avenida Celanese, na zona oeste da cidade. Com os projetos técnicos concluídos e a limpeza da encosta do rio finalizada, as equipes se preparam agora para a instalação das aduelas de concreto, que darão sustentação à nova estrutura.

A intervenção tornou-se necessária devido ao estado de deterioração da antiga ponte, que apresentava risco à segurança e à mobilidade no local. De acordo com o secretário de Obras, José Benedito Damião, o projeto contempla ainda adequações no terreno e melhorias na vazão do Ribeirão das Antas, ampliando a capacidade de escoamento das águas e reduzindo o risco de alagamentos em períodos de chuva.

A nova ponte trará mais segurança, durabilidade e fluidez no tráfego, beneficiando diretamente os moradores e trabalhadores da região. Todas as etapas da obra contam com acompanhamento técnico para garantir qualidade, eficiência e cumprimento do cronograma estabelecido.