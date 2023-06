Obras do Centro Administrativo de Poços de Caldas seguem em ritmo acelerado

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

A Prefeitura de Poços de Caldas por meio da secretaria de Projetos e Obras Públicas, acompanha o andamento das obras do Centro Administrativo, que segue em ritmo acelerado. O local abrange uma área de mais de 46 mil m² e está sendo colocada a segunda laje. A obra do Centro Administrativo de Poços de Caldas, na zona oeste da cidade, acontece no entorno do Terminal Rodoviário Dr. Sebastião Vieira Romão, a 4 km do centro da cidade que vai abrigar a sede da Prefeitura e todas as secretarias municipais.

Atualmente, acontece o concretagem da segunda laje do prédio. Está sendo realizada a chamada “Laje Nervurada”, que é um sistema em concreto armado de vigas que se cruzam, onde os vazios entre as nervuras são obtidos pela colocação de moldes e uma fina camada de concreto é executada por cima, como plano de piso.

Esse tipo de laje possui inúmeros benefícios, por apresentar maior economia, dado que suas nervuras atuam como vigas, o que possibilita se vencer maiores vãos, proporcionando mais liberdade de layout arquitetônico na sua superfície. Para vãos acima de 7,0 metros vale a pena investir na possibilidade do uso da laje nervurada.

Serão dez andares, sendo que o primeiro pavimento vai contar com auditório, seção de cópias, salas de licitações e duas salas de reuniões. Nos demais andares serão dispostas as secretarias municipais.

Toda a edificação será em estrutura modulada em eixos de 1,20 X 1,20, nos moldes do prédio da rodoviária. Os ambientes serão compostos por estações de trabalho e as paredes internas em gesso acartonado (dry wall), já prevendo flexibilidade para obras de intervenções e arranjos futuros, conforme as necessidades.

Além de um projeto arquitetônico que considera questões de acessibilidade, o Centro Administrativo vai oferecer também estacionamento e novas áreas de almoxarifado, frotas e guarda.

Segundo o Secretário de Obras, José Benedito Damião, a empresa responsável pela obra é a P&C Construtora que segue o cronograma previsto em edital. “A fim de garantir a execução de uma obra desse porte, os trabalhos seguem com o planejamento definido e já vamos para a próxima etapa que é a estruturação para a terceira laje.”

A obra é um importante marco para a cidade e visa oferecer mais eficiência e agilidade no atendimento à população. Todo o espaço será reestruturado para abrigar o Centro Administrativo e uma nova plataforma para a antiga rodoviária.