Obras do primeiro mirante da Zona Sul avançam

Atualizado em 28 de julho de 2025

A construção do primeiro mirante da Zona Sul de Poços de Caldas segue em andamento no bairro Parque Esperança, ao lado do Centro de Educação Infantil Orcy Bento Gonçalves. O espaço, que está sendo implantado pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, tem como proposta se tornar uma nova opção de lazer e convivência para moradores da região.

Segundo informações da Prefeitura, o terreno já foi totalmente demarcado e a concretagem das calçadas está em fase de execução. O paisagismo se encontra nos ajustes finais e, nos próximos dias, devem ser iniciadas as etapas de instalação de brinquedos, pinturas e asfaltamento do estacionamento. Também está prevista a construção de um deck panorâmico, que deve complementar a estrutura com vista para a região.

O novo mirante será incluído no circuito turístico já existente no município, composto por outros pontos localizados nos bairros São João, Santa Rita, São José e Santa Rosália. A proposta é que o equipamento também integre ações voltadas ao turismo e ao lazer, oferecendo vista para o Parque Ecológico, aeroporto e outras áreas da Zona Sul.

A iniciativa é acompanhada por moradores e lideranças da região, que aguardam a conclusão da obra com expectativa. O projeto também levanta discussões sobre a manutenção e uso público de espaços semelhantes na cidade, que nem sempre recebem a devida atenção após a inauguração.

Apesar da previsão de que o novo mirante funcione como ponto de encontro e convivência, ainda não há detalhes sobre estrutura de segurança, iluminação, acessibilidade e funcionamento após a entrega da obra.

O cronograma divulgado pelo Executivo aponta que a obra está dentro do prazo, mas, ainda não há confirmação oficial sobre a data de entrega do espaço.