Obras no Hospital da Zona Leste tem previsão de término ainda para este mês

Alice Dionisio

Nesta semana, a obra de reforma do telhado do Hospital Gilberto de Matos (Hospital da Zona Leste) atingiu 90% do trabalho concluído.

A execução do serviço realizado pela empresa terceirizada incluiu troca do telhado com substituição de pilares e ferragens, retirada das telhas antigas e montagem da estrutura metálica para colocação do novo telhado.

O secretário de saúde, Thiago Mariano destacou mais uma vez a priorização das melhorias das estruturas dos espaços de saúde. “Dentre as prioridades que temos durante essa gestão é melhoria e ampliação física dos ambientes de saúde. Entregar a reforma do Hospital da Zona Leste é um ganho enorme para a população.”

Mais intervenções serão feitas no local como pintura e a implementação de novos 20 leitos hospitalares para atender diversas demandas do programa “Fila Zero” lançado no mês passado.