Ocupa MIA acontece na Praça dos Imigrantes nesta sexta-feira

Ação para o Festival de Inverno reúne música, visualidades, literatura e performance

A segunda ação de 2023 da #OcupaMIA acontece nesta sexta-feira (14), integrando a programação do Festival de Inverno de Poços de Caldas e será realizada na Praça dos Imigrantes (Xadrez), ao lado da FEPASA, no período das 17h30 às 22h.

A MIA (Mostra Integrada de Artes) ocupa a cidade com múltiplas linguagens se colocando como uma plataforma onde artistas possam explorar novos suportes e apresentar os seus trabalhos em formatos não habituais.

Para a programação do Festival de Inverno, esta edição da #OcupaMIA propõe novos usos para a Praça dos Imigrantes, com música, instalações visuais e performances literárias, valorizando o espaço e a presença do público, criando novas conexões ao reafirmar sua iniciativa de provocar novos olhares para os aparelhos urbanos, garantindo direito à cidade, ajudando a torná-la mais inclusiva, democrática e sustentável. A ação é recomendada para público a partir de 16 anos.

Na programação a artista visual e arquiteta Yá Colares desenvolve uma instalação efêmera que poderá ser explorada pelo público, ressignificando o uso dos espaços, e juntamente com a artista Kauana Benelli, é apresentada uma exposição de fotografias selecionadas que retratam o universo feminino e sua diversidade de corpos e sentidos, que estarão expostas para o público na instalação.

Além disso, a atriz Beatriz Aquino propõe uma performance visual inédita, e também haverá uma intervenção literária da escritora Jéssica Balbino, ambas exploram a temática relacionada às mulheres e seu espaço na sociedade.

A música estará presente com discotecagens das DJs poços-caldense Isadbob e Crys Marques, além da participação especial de Nick Amaro, artista vindo diretamente de Feira de Santana (BA), apresentando sua seleção de músicas que conectam periferias ao redor do mundo, misturando sonoridades nordestinas e afro-americanas com elementos do rap e reggae.

A MIA (Mostra Integrada de Artes) no Festival de Inverno tem idealização e produção da Carvalho Agência Cultural, seguindo com o objetivo promover a valorização e a divulgação da arte em suas mais variadas formas, sendo uma ponte para que diferentes possam mostrar seus trabalhos. Para esta ação, fazem parte da equipe de trabalho: Chiara Carvalho (direção geral), Paulo Tothy (direção de arte), Alyson Dias, Guilherme Teixeira e Isabela Vieira (assistentes de produção), contando sempre com o apoio de vários artistas e fazedores de cultura de Poços de Caldas e região. A participação de Nick Amaro na Mostra tem produção da Lavanda Cultural.

A ação conta com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, além da parceria cultural da empresa Lujel – Locação de Tapumes e Andaimes.

Para saber mais, siga as redes sociais: @mia.mostradeartes e @carvalhoagenciacultural.

SERVIÇO:

Ocupa MIA Especial Festa de Rua no Festival de Inverno

Data: sexta-feira, 14 de julho de 2023

Horário: 17h30 às 22h

Local: Praça dos Imigrantes (Xadrez) – Rua Junqueiras, 110 – Centro, Poços de Caldas – MG

*Gratuito