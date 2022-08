OcupaMIA leva música ao Cristo Redentor e Parque Municipal

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Mostra Integrada de Artes (MIA) divulga parte da programação das suas ações de ocupação dos espaços da cidade com intervenções culturais, com a já conhecida #OcupaMIA, que tem início no próximo sábado (6), em Poços de Caldas.

A proposta começa com o tradicional Instrumental no Parque, no sábado, 6 de agosto, a partir das 14h, no Parque Municipal Antonio Molinari, com apresentação dos grupos Araçá Quarteto, Choro de Varal, Duo Rodrigo Mendonça e Flávio Danza, Eduardo Sueitt e os convidados Rafael Abdalla, Rodrigo Ursaia e Fábio Leal, além da discotecagem de música brasileira com Crys Marques.

Já no domingo, a #OcupaMIA será realizada no Cristo Redentor, na Serra de São Domingos, também a partir das 14h, com apresentação da banda King in The Belly, de Santa Rita do Sapucaí/MG e pelos poços-caldenses da Pão e Circo, Raphael Du Valle e Banda e a DJ Isadbob.

“Nossa ideia é ocupar diferentes pontos da cidade com diferentes atrações, estabelecendo um diálogo entre múltiplas expressões e fomentando a cadeia produtiva de cultura local. Escolhemos, para essas ações, locais como o parque e também o Cristo por serem espaços abertos, com fluxo de pessoas e a possibilidade dos encontros e da diversão”, destaca Chiara Carvalho, organizadora e curadora do projeto.

As primeiras ações da Ocupa MIA são realizadas em parcerias com projetos culturais que têm produção da Carvalho Agência Cultural viabilizados pelo edital de patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura/Prefeitura de Poços de Caldas. A MIA 2022 conta ainda com apoio dos hotéis Lisboa e San Thiago e também da Secretaria Municipal de Turismo.

Imergências na MIA

Além da #OcupaMIA, ainda nesta semana, a Mostra vai anunciar a programação completa deste ano, que contou também com a curadoria de Paulo Tothy e Jéssica Balbino e tem como proposta apresentar um mergulho nas urgências artísticas do momento, valorizando as produções dissidentes, feitas por mulheres, pessoas LGBTQIA+ e corpos diversos em suas mais variadas vertentes.

A programação seguirá ocupando os espaços da cidade com linguagens de música, literatura, cinema, artes visuais e plásticas, além de intervenções integradas em uma só mostra. A proposta também propõe uma conexão entre artistas de Poços e de outras cidades do Brasil.

Para saber mais acompanhe as redes @mia.mostradeartes.

Sobre a MIA

A Mostra Integrada de Artes (MIA), é realizada em Poços de Caldas desde 2019 e vem impactando expressivamente a cadeia cultural da cidade, promovendo diversas atividades em uma consistente programação que envolve diferentes manifestações da arte. Da sustentabilidade ao pensamento empreendedor, várias linguagens artísticas têm lugar em um evento que tem como proposta ocupar diversos pontos da cidade com intervenções que fomentem o acesso à cultura e a formação de público, espalhando a arte e a cultura para todos os cantos e todas as pessoas.

A MIA foi idealizada pela Carvalho Agência Cultural e neste ano são responsáveis pela sua execução Chiara Carvalho (direção geral), Paulo Tothy (direção de arte), Jéssica Balbino (curadoria literária), Isadbob e Diego Ávila (produção), Yashminy Colares (arquiteta) e Alyson Dias (assistente de criação).

SERVIÇO

Instrumental no Parque especial #OcupaMIA

Dia: sábado, 6 de agosto de 2022

Horário: a partir das 14h

Local: Parque Municipal Antonio Molinari, Country Club, Poços de Caldas.

#OcupaMIA no Visu

Dia: domingo, 7 de agosto de 2022

Horário: a partir das 14h

Local: Cristo Redentor, Serra de São Domingos, Poços de Caldas.