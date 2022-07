Oficina de formação cultural é realizada em Poços

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O projeto Memória Viva realizou no dia 21 de junho uma oficina de formação cultural para alunos e professores do Fundamental I da Escola Estadual Doutor João Eugênio de Almeida. Conduzida pelo educador Lucas Delbello Santos e a jornalista Ludimila Ramos, a oficina combinou a mostra de documentários com atividades educativas relacionadas ao processo criativo audiovisual e com mediação pedagógica dos filmes. A ação foi uma contrapartida social do projeto, com o objetivo de despertar percepções e consciência sobre importância da arte e da cultura, contribuindo para a formação crítica do cidadão, e enriquecendo a experiência dos próprios educadores. “O objetivo é preservar a nossa história e incentivar as crianças e jovens sobre a importância da valorização e o despertar para o conhecimento histórico do nosso município e que tudo isso não se perca com o tempo”, destaca Ludimila Ramos. A nova temporada do Memória Viva, apresentada pela jornalista Ludimila Ramos, foi exibida na @tvpocos, de 06 de maio a 10 de junho, em dois horários: sexta-feira, às 13h30, e aos sábados, às 10h. No projeto foram contadas histórias de personalidades, pontos turísticos e espaços tombados de Poços de Caldas, com a finalidade de resgatar e preservar a história e memória cultural da cidade, através de lugares e personalidades que fizeram ou fazem algo relevante para a cidade O projeto é viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial da Cultura – Ministério do Turismo – Governo Federal, com patrocínio do DME Poços de Caldas, e contempla a inclusão e acessibilidade às produções audiovisuais às pessoas com deficiência visual e auditiva. Foram disponibilizados em todos os programas: Audiodescrição (narração adicional roteirizada), legendagem descritiva e/ou para surdos e ensurdecidos (LSE) e Intérprete de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais