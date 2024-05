Oficina “Narrativas Ordinárias” é ministrada para mulheres da Casa Trilhar em Poços, MG

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Escrita criativa é tema de encontro coordenado pela jornalista Jéssica Balbino e recebe a escritora Brisa de Souza, de Paraty

Nesta quinta-feira (16) às 15h30, o projeto Margens, da escritora e jornalista Jéssica Balbino, recebe a escritora Brisa de Souza, de Paraty (RJ), para a oficina “Narrativas Ordinárias”, que será ministrada para mulheres acolhidas na Casa Trilhar, instituição de passagem e acolhimento de Poços de Caldas (MG). A ação é aberta a todos os públicos.

A ação integra uma série de atividades que teve início em 2023, com apresentação de slam durante a Mostra Integrada de Artes (MIA), que é uma parceira da iniciativa, homenageando os 50 anos da cultura hip-hop, projeções literárias em eventos e praças públicas da cidade e, agora, oficinas também públicas e gratuitas.

Durante o encontro, a autora Brisa de Souza vai abordar o tema “O que é ordinário?”. De acordo com ela, no dicionário, é algo que está em conformidade com o habitual, que se repete com regularidade, corriqueiro. “Por metáfora, ordinário é aquilo que não demonstra decência. Para a literatura, nada mais esplendoroso que o ordinário – seja pelo costumeiro, seja pela obscenidade. E essas narrativas moram nos detalhes dos dias, naquele fio de cabelo colado no box, na rachadura no fundo do prato, numa fofoca na fila do mercado, numa notícia de jornal”, discorre a escritora.

Para Jéssica Balbino, a escolha curatorial de convidar Brisa de Souza deve-se ao trabalho da artista, que flerta, o tempo todo, com o cotidiano ordinário, mas não menos interessante. “A obra da Brisa é robusta no sentido que dialoga com todo mundo a partir do que é comum, do dia a dia. Ela tem um olhar muito singular para estas questões e escolhemos fazer a oficina numa casa de passagem justamente para dialogar com mulheres que, num primeiro momento, estão sem vínculos estabelecidos, para que elas entendam que a história delas também importa e que há beleza e poesia também no cotidiano, ainda que ele não seja lido como o ideal socialmente”, comenta.

É importante destacar que além de uma oficina de escrita criativa, “Narrativas Ordinárias” tem por objetivo lembrar os participantes a elaborarem as minimesas do cotidiano e poetizá-las em extraordinário: é uma proposta de redesenhar o dia e o alarme de segunda-feira, os gozos, os traumas e os copos d’água.

Também integram o projeto o diretor de arte Paulo Tothy e a produtora cultural Chiara Carvalho. A ação tem patrocínio da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas através da Secretaria Municipal de Cultura e possui parceria com a Carvalho Agência Cultural e o Santhiago Hotel.

Serviço

Oficina Narrativas Ordinárias

Quando: quinta-feira (16) às 15h30

Onde: Casa Trilhar

Ingresso: gratuito

Aberto a todas as pessoas