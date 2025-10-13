Oficinas de escrita e poesia experimental levam escritores a bibliotecas em quatro cidades do Sul de Minas

Atualizado em 13 de outubro de 2025

Projetos de Beatriz Aquino e Will Moreira integram itinerância literária por Itajubá, Andradas, Pouso Alegre e Varginha, com ações gratuitas de leitura, escrita e formação crítica

O Sul de Minas se torna palco, entre outubro e novembro de 2025, de um circuito literário que combina literatura, escrita de si e poesia experimental em quatro cidades: Itajubá, Andradas, Pouso Alegre e Varginha. As ações gratuitas acontecem em bibliotecas públicas e reúnem dois projetos distintos, mas complementares, conduzidos por Beatriz Aquino e Will Moreira, nomes de destaque da cena literária contemporânea mineira.

“Fala, Mulher!”: narrativas femininas, escuta e escrita de si

A atriz, escritora e dramaturga Beatriz Aquino apresenta o projeto “Fala, Mulher! – Itinerância sobre narrativas femininas”, com ações em Itajubá (17/10) e Andradas (28/11). A iniciativa propõe rodas de conversa e oficinas de escrita criativa voltadas a mulheres cis e trans e pessoas não-binárias (16+), a partir do romance Fundo (Laranja Original, 2023), obra que mergulha nas camadas da memória, trauma e resistência por meio de uma linguagem poética que evoca imagens de água, fundo e superfície.

Além do livro, Beatriz compartilha sua pesquisa artística no monólogo Recortes – A mulher e seu corpo público, apresentado em Minas, São Paulo e Nordeste, que debate violência de gênero e objetificação de forma documental e potente.

“O Fala, Mulher é um espaço itinerante que acolhe e estimula a expressão de nossas dores e indignações, buscando transformá-las em ferramentas de sensibilização, denúncia e protagonismo. Onde minha palavra não basta, a arte e a escrita alcançam”, afirma a autora.

As atividades contam com acessibilidade em LIBRAS e monitoria infantil, reforçando o caráter democrático da iniciativa.

“Substanciar – circuito poético”: experimentação e leitura expandida

Na sequência, a escritora Will Moreira realiza o “Substanciar – circuito poético” em Pouso Alegre (18/10) e Varginha (29/11). Inspirada no livro Substanciar (Estância Projetos Editoriais, 2023), resultado de quatro anos de pesquisa em poesia concreta e experimental, a ação convida leitores, estudantes e educadores a desaprender a leitura linear e explorar novas relações entre texto, ritmo, traço e imagem.

Cada encontro combina roda de conversa (1h) e oficina de experimentação poética (2h30), estimulando a criação coletiva e o olhar crítico sobre as formas de ler e escrever poesia.

“Espero que as pessoas possam se divertir, antes de mais nada, mas também que venham abertas a olhar para a palavra e a escrita de formas diferentes, que fogem da norma da poesia tradicional: da esquerda pra direita, de cima pra baixo, verso após verso”, afirma Will Moreira, autora poços-caldense, pessoa não-binária transfeminina, com mais de 600 poemas publicados e produção voltada à poesia experimental.

📌 Serviço – Circuito Literário no Sul de Minas

Itajubá

🗓 17/10/2025 (qui), 14h

📚 Biblioteca Municipal Antônio Magalhães Lisboa

Projeto: “Fala, Mulher!” – Beatriz Aquino

Classificação: 16+ | Público prioritário: mulheres cis/trans e pessoas não-binárias

Acessibilidade em LIBRAS • Monitoria infantil

Pouso Alegre

🗓 18/10/2025 (sex), 14h

📚 Biblioteca Municipal – Praça Senador José Bento, 2 – Centro

Projeto: “Substanciar – circuito poético” – Will Moreira

Classificação: 15+

Acessibilidade em LIBRAS

Andradas

🗓 28/11/2025 (sex), 14h

📚 Biblioteca Pública Municipal Délia Maria Risso de Souza

Projeto: “Fala, Mulher!” – Beatriz Aquino

Classificação: 16+ | Público prioritário: mulheres cis/trans e pessoas não-binárias

Acessibilidade em LIBRAS • Monitoria infantil

Varginha

🗓 29/11/2025 (sáb), 14h

📚 Biblioteca Municipal – Praça Gov. Benedito Valadares, 141 – Centro

Projeto: “Substanciar – circuito poético” – Will Moreira

Classificação: 15+

Acessibilidade em LIBRAS

Equipes de realização

Fala, Mulher!

Beatriz Aquino (artista) • Dani Vilas Boas (produção executiva) • Andressa Rodrigues (monitoria infantil) • Grazi Ferreira (fotografia) • Jéssica Balbino (assessoria de imprensa e comunicação)

Substanciar – circuito poético

Will Moreira (autora e artista) • Dani Vilas Boas (produção executiva) • Tamiris Alves – (fotografia) • Jéssica Balbino (assessoria de imprensa e comunicação)

Os projetos são realizados com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura / Sistema Nacional de Cultura / Ministério da Cultura – Governo Federal, fortalecendo a circulação literária no estado e ampliando o acesso a práticas de leitura, escrita e experimentação poética em diferentes territórios mineiros.