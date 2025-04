Olimpíada dos Trabalhadores: desfile das delegações seguirá ordem alfabética

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A abertura da 45ª Olimpíada dos Trabalhadores (Olimtra) é na próxima quinta (1º), Dia do Trabalhador, a partir das 8h30, no estádio municipal Ronaldo Junqueira, o Ronaldão, na zona oeste de Poços de Caldas. O evento é aberto ao público.

Haverá desfile das delegações das empresas e instituições inscritas, juramento do atleta, pronunciamento das autoridades e também competições.

Este ano, houve recorde de inscrições, somando 51 empresas.

O desfile seguirá ordem alfabética. Veja a lista: A.A. Caldense, Ac. Natação Marcelo Bertolucci, Alcoa, Alpha Construções, Alter Data Software, Atacado Vila Nova. Biohealth Academia, Bourbon, Caldense Embalagens, Câmara Municipal, Carneiro Casa e Construção, Casa das Colas, CGE, Comercial Barbosa, Corpo de Bombeiros, Correios, DMAE, Danone Brtolan, Danone S/N, Economart, Embtech Tecnologia, Empresas DME, EVA Construtora, Ferrero do Brasil, Frigonossa, Frooty Aaçaí, Grand Pneus, Grupo Curimbaba, Grupo Germânica, Grupo Poçostec, Grupo Pradolux, IF Sul de Minas, INB, Liarth Eireli, Lieu du Vin, Metier Adegas, Monreale Resort, OAB, Pollo Engenharia, Prefeitura, Prysmian Group, Sanvel Móveis, Sesc, Silgan White Cap, Stockfarma, Thyssenkrupp, Togni s/a, Tool Business, Unifenas, Unimed e Universo Conexões.

Ainda no dia 1º, haverá corrida rústica, com largada às 7h30, e as primeiras partidas de futebol de campo, a partir das 10h15, no Ronaldão. Acesse a tabela completa com os jogos. Ao todo, são 30 modalidades, entre elas, mountain bike, atletismo, basquete, beach tennis, tênis de campo, vôlei, xadrez, judô e handebol.

A Olimtra é uma realização da Secretaria Municipal de Esportes e é a maior competição esportiva do município. Os jogos vão até o fim do mês de maio.