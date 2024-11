Olimpíada Nacional de Eficiência Energética 2024 premia 8 mil alunos em edição histórica com apoio da DME Distribuição

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Competição contou com inscrição de mais de 260 mil estudantes do 8º e do 9º ano das redes pública e particular do país

A Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) 2024 acaba de divulgar o resultado de sua edição recorde: oito mil alunos do 8º e 9º ano foram premiados com medalhas, sendo 2.666 de ouro, em um evento que mobilizou cerca de 260 mil estudantes por todo o país. A competição, que contou com a participação de 48 concessionárias de distribuição de energia elétrica do Brasil, de todos os estados do país e do Distrito Federal, selecionou os melhores alunos em provas e desafios realizados entre os dias 7 e 12 de outubro.

Além das medalhas de ouro, prata e bronze, a competição garantiu uma premiação especial para os melhores alunos de cada estado, que receberão notebooks e serão homenageados em uma cerimônia em Brasília/DF no dia 27 deste mês, no SESI Lab. Os estudantes medalhistas de ouro, prata e bronze também avançam automaticamente para a 2ª fase da Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) de 2025.

A DME Distribuição apoiou a iniciativa, reforçando seu compromisso com a educação e sustentabilidade em Minas Gerais, especialmente para Poços de Caldas.

Para Miguel Durante, Diretor Superintendente da DMED, foi desafiador e gratificante participar desta iniciativa. “Realizamos a premiação local dos alunos na noite desta quinta-feira, dia 14, no Auditório da PUC Minas Poços de Caldas, com a distribuição dos kits aos 80 melhores classificados, entrega de certificados e medalhas, e pudemos perceber o quão bem recebido foi esse projeto por alunos, escolas e professores. O aluno representante do nosso estado é da área de concessão da Cemig e segue para a premiação nacional que será realizada. Ficamos na expectativa agora das próximas edições”.

A edição de 2024 foi organizada pela EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, sob coordenação do Instituto Abradee, e viabilizada através dos recursos do Programa de Eficiência Energética gerido pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).