Olimtra tem campeões no tênis, bocha, snooker e malha

Alice Dionisio

Algumas modalidades da Olimpíada dos Trabalhadores foram concluídas no final de semana e já têm vencedores. No tênis de campo, a Caldense abocanhou o primeiro e o segundo lugares. Em terceiro ficou o DME.

Houve também final da malha. DMAE foi o campeão. Já o vice foi a Caldense. Na bocha, quem venceu a Prefeitura. Em segundo ficou a Poços-Tec.

Na última sexta (5), aconteceram as finais do snooker. A Prefeitura ficou em primeiro, a Alcoa em segundo e os Bombeiros em terceiro.

No fim de semana houve ainda partidas de futebol de campo no Bandolão e no Ronaldão e prosseguem no próximo sábado (13). Nesta segunda-feira (8), haverá futsal no ginásio Arthur de Mendonça Chaves e também nos ginásios do Nova Aurora e do Santa Ângela, a partir das 19h30. Também haverá partidas de dama na sede da Secretaria de Esportes, no Country Club.