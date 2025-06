Onça parda morre após colisão com motocicleta em Poços de Caldas

Uma onça parda morreu após ser atropelada por uma motocicleta no km 533 da rodovia MGC 267, em Poços de Caldas (MG), na noite desta segunda-feira, 02, por volta das 21h30.

De acordo com a Guarnição Policial Rodoviária, o animal selvagem invadiu repentinamente a pista, no momento em que um motociclista de 22 anos trafegava sentido centro da cidade, conduzindo uma Yamaha YBR 150 Factor. O condutor não conseguiu desviar e acabou colidindo com o semovente.

O jovem sofreu ferimentos leves e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu alta posteriormente. O teste do etilômetro realizado apontou resultado negativo para consumo de álcool.

A onça parda foi recolhida e entregue a um órgão municipal responsável para os procedimentos legais. A motocicleta, com licenciamento regular, foi liberada para a irmã do condutor.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.