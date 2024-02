Operação Alta Voltagem resulta em 29 prisões em Guaxupé

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na manhã desta terça-feira, 20, a Polícia Civil (PCMG) desencadeou a operação Alta Voltagem, que culminou na detenção de 29 indivíduos. O objetivo da ação era executar 30 mandados de prisão preventiva e 24 de busca e apreensão na cidade de Guaxupé, situada na região Sul de Minas Gerais.

A operação, fruto de uma investigação policial que se estendeu por aproximadamente seis meses, contou com a colaboração das Regionais de Guaxupé e São Sebastião do Paraíso. Seu foco foi apurar crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, furto e receptação relacionados à subtração de cobre de transformadores de energia elétrica e usinas fotovoltaicas.

O inquérito policial conseguiu vincular os diversos suspeitos envolvidos na organização criminosa aos eventos ocorridos na região. O resultado se deve à análise de diversas evidências coletadas ao longo da investigação. Os mandados de prisão foram autorizados pela Autoridade Judicial competente.

Dos 30 mandados de busca, todos foram cumpridos, e 29 prisões foram efetuadas na manhã de hoje. Três dos mandados foram direcionados a indivíduos já encarcerados por outros delitos.

Estimativas preliminares indicam que a organização criminosa ocasionou prejuízos diretos da ordem de 2,6 milhões de reais ao longo do inquérito. Além disso, a falta de energia em áreas remotas da rede elétrica também causou danos sociais significativos.

A operação mobilizou 120 policiais de toda a região, além de equipes especializadas da capital, que prestaram apoio. Foram empregadas 35 viaturas policiais, além de um helicóptero para apoio aéreo.

A denominação “Alta Voltagem” faz referência ao foco da organização criminosa na subtração de cobre de unidades elétricas com alta capacidade de carga. O metal possui alto valor no mercado ilegal, tornando essas unidades alvo desejável. A operação representa uma resposta contundente a essa modalidade criminosa.

O Delegado Regional Fabiano Mazzarotto Gonçalves pontuou “Não obstante ao enorme prejuízo material do metal subtraído, é necessário frisar a importância da ação para o homem do campo, sendo notável que por vezes a Organização Criminosa mirava transformadores em áreas isoladas pensando ser mais fácil não serem rastreados, não obstante ao grande prejuízo que causariam aos produtores rurais que ficariam sem energia. Hoje mostramos que nenhum crime em zona rural ficará impune, e reforçamos o compromisso da Policia Civil com o homem do campo.”

O Delegado responsável pela Investigação Tales de Souza Moreira ainda ressaltou a complexidade da investigação “Trabalhamos de forma resiliente no ultimo ano coletando indícios pulverizados dos fatos, mas sempre com atenção máxima aos detalhes, o que foi o diferencial para conectar toda a teia criminosa desta organização que hoje se vê atrás das grades.”

Os 29 presos foram encaminhados ao presídio de Guaranésia após os procedimentos legais, enquanto o inquérito avança para uma nova fase de apuração.