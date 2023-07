Operação Campo Seguro é realizada pela PM em Machado, Campestre e Poço Fundo

No último dia 26 de julho, a Polícia Militar deflagrou a Operação Campo Seguro, abrangendo os municípios de Machado, Campestre e Poço Fundo, numa iniciativa conjunta com a participação da aeronave Pégasus, pertencente à 6ª BRAvE (Brigada de Aviação do Exército).

A ação teve como principal propósito intensificar o policiamento ostensivo na região, com o intuito de combater a criminalidade que tem se interiorizado nessas áreas rurais e, ao mesmo tempo, proporcionar um maior sentimento de segurança à população local.

