Operação Casa Limpa teve início ontem

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Iniciada ontem, 21, a Operação Casa Limpa, uma operação conjunta entre o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), o Setor de Competência Originária Criminal da Procuradoria-Geral de Justiça. A operação tem na mira crimes de corrupção ativa e passiva, fraude licitatória, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Por determinação judicial, o prefeito de Casa Branca, Marco Cesar de Paiva Aga (Republicanos), foi preso preventivamente. Com apoio do 24º Batalhão da Polícia Militar do Interior e do 5º Batalhão de Ações Especiais da corporação, houve o cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva, atingindo alvos em Poços de Caldas e nas cidades paulistas de Casa Branca, Santana de Parnaíba, Santos e Cubatão. Em Poços de Caldas, os mandados de busca e apreensão foram cumpridos na residência de um empresário, no bairro Vila Bela (próximo ao Centro), e também no escritório e residência de outra empresária, no bairro Vila Togni, na Zona Oeste. Foram apreendidos celulares, computadores, notebook, HDs e documentos.

De acordo com apurações do Ministério Público até o momento, uma empresa privada de saneamento te ria subornado agentes públicos, incluindo secretários municipais e prefeitos, para ser favorecida em contratos de concessão de serviços de água e esgoto em municípios do interior paulista. Não foi informada qual seria a relação destas empresas com Poços de Caldas. Parte dos repasses de valores teria acontecido, de acordo com as investigações, mediante “triangulação financeira”, com envolvi mento de terceirizados da empresa de saneamento e contas bancárias de parentes ou pessoas indicadas pelos agentes públicos.

A investigação teve como base análise de diversas provas documentais e depoimentos, além de dados bancários e fiscais de agentes públicos, familiares e pessoas próximas. O exame do material apreendido e outras diligências darão continuidade às apurações

Beatriz Aquino