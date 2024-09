Operação conjunta desmantela arsenais e veículos blindados em Arceburgo e Guaranésia

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta sexta-feira, 13 de setembro, uma operação conjunta envolvendo a Polícia Civil de São Paulo (PCSP) e a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) resultou na apreensão de material explosivo e veículos blindados em uma propriedade rural nas regiões de Arceburgo e Guaranésia. A ação, que contou com a colaboração dos departamentos do Deinter 2, 9º DP e Seccional Campinas da PCSP, ocorreu após uma solicitação de apoio para diligências específicas.

Durante a operação, foram encontrados dois veículos blindados. Um dos veículos estava equipado com vidro traseiro adaptado para a inserção de um fuzil calibre .50. Além dos veículos, os policiais localizaram um arsenal de explosivos que incluía: 9 conjuntos de espoleta Pavel, 5 unidades de Metalon com explosivos, 1 dispositivo explosivo improvisado do tipo “pipe bomb”, 4 pacotes de emulsão encartuchado, 11 seções de cordel detonante e 1 seção de pavio pirotécnico.

Dada a gravidade do material encontrado, o Grupo de Engenharia e Remoção (GER) da PCSP, especializado em explosivos, foi acionado para garantir a segurança e proceder com a remoção dos itens. A área foi liberada para os trabalhos periciais após a intervenção do GER.

A operação também contou com a presença de equipes periciais das cidades mineiras de Passos, Guaxupé e São Sebastião do Paraíso, que atuaram de forma coordenada e colaborativa com as equipes da PCSP. Os trabalhos continuam sendo realizados pelas duas instituições, que seguem em cooperação para avançar na investigação e desarticular redes envolvidas com o armamento encontrado.