Operação conjunta entre a Polícia Civil e Polícia Militar retira casal de traficantes das ruas de Ipuiuna

Na madrugada desta quarta-feira, dia 13 de julho, uma operação conjunta envolvendo a Polícia Civil e a Polícia Militar resultou na prisão de um casal de traficantes. A ação ocorreu por volta das 3h30, na Avenida Governador Juscelino Kubitschek de Oliveira, em Ipuiuna.

Tudo teve início a partir de uma denúncia anônima que informava sobre a chegada do casal à cidade, trazendo consigo uma quantidade significativa de drogas para ser comercializada. Com base nessas informações, as autoridades policiais decidiram agir de forma coordenada.

A Polícia Civil ficou encarregada de coletar informações e realizar o monitoramento dos suspeitos, enquanto a Polícia Militar assumiu a responsabilidade de fazer a interceptação e a abordagem dos indivíduos em questão.

Durante a operação, um táxi que transportava os denunciados foi parado pelas autoridades. Durante a revista, foi encontrado uma pedra bruta de substância semelhante a crack. Além disso, ao vasculharem a residência dos suspeitos, foram descobertos 68 papelotes de cocaína, diversos pedaços de maconha já prontos para serem fracionados e comercializados, além de uma balança de precisão e sacos para embalagem.

O resultado da ação conjunta foi a prisão de duas pessoas, identificadas como J.G.R.S., um homem de 23 anos, e I.M.P.S., uma mulher de 25 anos. Ambos foram detidos sob acusação de tráfico ilícito de drogas. Ambos são desocupados e agora estão sob custódia das autoridades, aguardando os procedimentos legais cabíveis.

ALCO – 29° BPM

