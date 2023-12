Operação Conjunta entre GCM e Polícia Rodoviária Federal reforça combate ao tráfico de drogas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na tarde desta quinta-feira(21), aconteceu uma operação conjunta entre o Grupamento de Operações com Cães da Guarda Civil Municipal de Poços de Caldas(GCM) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizada na rotatória da Delegacia da PRF. A ação contou com a participação do Instrutor Leite e do GCM Ônix, destacados para apoiar as atividades de abordagem a ônibus intermunicipais, estaduais e de turismo.

O principal objetivo da operação foi verificar a documentação dos veículos, dos condutores e realizar a inspeção das bagagens, com foco especial na prevenção do tráfico de substâncias entorpecentes. A localização estratégica da ação na rotatória da Delegacia da PRF contribuiu para uma fiscalização abrangente e eficaz.

O Comandante Bastos, elogiou o trabalho conjunto entre as forças de segurança. Em particular, destacou a colaboração do Inspetor Daniel, Chefe da Delegacia da PRF, pelo convite à participação da GCM. Bastos ressaltou a importância da união de esforços para fortalecer as ações de combate ao tráfico de drogas e outros crimes relacionados.

Durante a operação, o efetivo da GCM, liderado pelo Canil, desempenhou um papel fundamental na identificação de possíveis substâncias ilícitas, utilizando a experiência do Instrutor Leite e o trabalho do cão farejador Ônix. A atuação integrada e coordenada entre as equipes resultou em uma fiscalização mais abrangente e eficiente.

O Comandante Bastos colocou o efetivo da GCM e, especialmente, o Canil à disposição para futuras operações conjuntas, reiterando o compromisso da Guarda em contribuir ativamente para a segurança pública e o combate à criminalidade. A parceria entre a GCM e a PRF reforça a importância da colaboração entre as diversas instituições de segurança, promovendo a integração de recursos e conhecimentos para proteger a sociedade.