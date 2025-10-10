Operação conjunta fiscaliza venda de bebidas alcoólicas em Poços de Caldas

10out

Operação conjunta fiscaliza venda de bebidas alcoólicas em Poços de Caldas

Por Notícias

Atualizado em 10 de outubro de 2025

Uma operação realizada na noite desta quinta-feira, 09, fiscalizou dez estabelecimentos comerciais que vendem bebidas alcoólicas em Poços de Caldas. A ação foi coordenada pela Receita Federal, em parceria com a Polícia Militar, Procon e Vigilância Sanitária, com o objetivo de combater a comercialização irregular de bebidas importadas.

Segundo a Receita Federal, investigações apontam que parte dos produtos vendidos nesses locais é importada de forma ilegal, o que configura crime de descaminho. Além do risco à saúde dos consumidores, por se tratarem de bebidas sem fiscalização sanitária e controle de qualidade, a prática causa prejuízos significativos aos cofres públicos por meio da sonegação de impostos.

Representantes da Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe) também participaram da operação, auxiliando na identificação de possíveis falsificações nos rótulos e embalagens.

A Receita Federal destaca que o comércio irregular de bebidas pode estar ligado a crimes como lavagem de dinheiro e corrupção. A apreensão desses produtos ilegais visa proteger a saúde da população, assegurar a justiça tributária e fortalecer o mercado formal.

Com ações como essa, o órgão reafirma seu compromisso com a defesa da economia nacional, o combate às práticas ilícitas e a promoção do bem-estar social.

