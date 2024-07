Operação contra tráfico de drogas em Poços de Caldas resulta em apreensão de arma e drogas

Uma operação de combate ao tráfico de drogas realizada nesta sexta-feira, 19, pela Polícia Militar no bairro Santa Augusta resultou na apreensão de uma arma de fogo, munições e uma quantidade significativa de entorpecentes. A ação ocorreu por volta das 18h, após a verificação de diversas denúncias feitas ao Disque Denúncia Unificado (181).

As denúncias indicavam que um adolescente de 17 anos estava vendendo drogas em uma área de mata em frente a uma residência, e que dois homens passavam as drogas através de um copo amarrado com barbante.

Ao chegarem ao local, os policiais flagraram a movimentação intensa de pessoas e veículos, que aparentemente estavam adquirindo drogas. Durante a abordagem de um indivíduo de 21 anos, ele tentou fugir para dentro do imóvel, mas foi capturado junto com outro suspeito, de 33 anos, que estava dentro da casa.

Na busca realizada no local, a polícia encontrou uma garrucha calibre .32, quatro munições calibre .32, três munições calibre .12, quatro cartuchos deflagrados calibre .12, uma barra, 38 tabletes e três porções de substância semelhante à maconha, dois tabletes e 38 porções de substância semelhante à cocaína, uma barra de crack, 288 pedras de crack, 12 celulares, duas correntes de prata e vasto material para embalo de drogas.

Dois adultos foram presos e o adolescente apreendido. Todos foram encaminhados para atendimento médico e, posteriormente, à delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

ALCO – 29° BPM

