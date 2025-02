Operação Contragolpe: PCMG realiza prisões e apreensões em Andradas em investigação de estelionatos em série

A Polícia Civil de Minas Gerais, em Andradas, cumpriu nesta sexta-feira, 14, mandados de prisão e de busca e apreensão relacionados a um Inquérito Policial que apura uma série de crimes de estelionato. A suspeita, uma mulher de 33 anos, trabalhava como funcionária em uma loja de eletrodomésticos da cidade e teria utilizado seu cargo para enganar clientes. Ela solicitava cartões de crédito em nome das vítimas, realizava compras sem o consentimento delas e causava prejuízos financeiros, além de outros atos ilícitos em benefício próprio.

As investigações não indicam envolvimento de outros funcionários da loja. Até o momento, mais de dez vítimas registraram boletim de ocorrência, mas a Polícia Civil acredita que o número de vítimas possa ser maior.

Os prejuízos estimados para as vítimas ultrapassam R$100.000,00 (cem mil reais). A investigada foi presa preventivamente e será encaminhada ao sistema prisional.

A Polícia Civil orienta que quaisquer outras vítimas que ainda não tenham registrado ocorrência se dirijam à delegacia para formalizar a denúncia.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.