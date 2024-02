Operação “Cordão das Marias” prende acusados de violência doméstica em Poços de Caldas

A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, em uma ação conduzida pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, deflagrou hoje, 07, a Operação “Cordão das Marias” em Poços de Caldas. O objetivo principal da operação foi o cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão relacionados a crimes praticados no âmbito doméstico e familiar.

Seis mandados de prisão preventiva foram executados durante a operação, visando indivíduos acusados de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas de urgência. A ação contou com a mobilização de 22 policiais civis, incluindo delegados, investigadores e escrivães, que realizaram as diligências para o cumprimento dos mandados.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.