Operação da GCM resulta em várias apreensões de armas brancas e outros materiais

Na manhã de hoje, 31 de outubro, uma operação conduzida pela Guarda Civil Municipal (GCM) no bairro Itamaraty, resultou na apreensão de facas e outros objetos em Poços de Caldas.

A ação aconteceu nas proximidades de um abrigo situado na região. A princípio diversas pessoas foram abordadas, no entanto, nenhuma delas estava em posse de itens ilícitos.

Ao prosseguir com uma minuciosa varredura nos arredores do local, a equipe da GCM descobriu uma série de objetos. Bastões de madeira, tesouras, talheres, principalmente garfos, e um significativo número de facas, a maioria das quais com lâminas superiores a 10 centímetros, foram encontrados. Além disso, uma corrente com um estoque (objeto pontiagudo) embutido foi localizada, sem que fosse possível determinar a sua propriedade.

O balanço da operação revela que as apreensões incluíram um total de 25 facas, 9 tesouras, 3 punhais, 1 canivete e 1 navalha.

Todos os objetos foram devidamente apreendidos pela GCM e encaminhados às autoridades competentes na delegacia local, a fim de que sejam tomadas as medidas legais cabíveis.