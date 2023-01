Operação da PM apreende 1.179 papelotes de cocaína

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Durante operação da PM na rua Coronel Virgílio Silva, no bairro José Carlos em Poços de Caldas, na tarde dessa sexta feira, (30), dois homens, um servente de 26 anos e um encanador de 36, foram abordados e com eles encontrados 1.179 papelotes de cocaína, além de 01 invólucro com cocaína, 02 buchas de maconha, 01 balança de precisão, 01 rádio comunicador, 02 aparelhos de celular, 02 cadernos com anotações diversas e a quantia de R$ 8.055,50 (Oito mil e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos).

Os autores foram conduzidos para Upa e posteriormente para a Delegacia de Polícia, juntamente com os materiais apreendidos.

Beatriz Aquino