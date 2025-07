Operação da Polícia Civil termina com prisão em Poços

Atualizado em 17 de julho de 2025

A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da 1ª Delegacia Regional de Poços de Caldas, realizou nesta quarta-feira (16) diligências para cumprir um mandado de prisão preventiva relacionado à Operação NarcoSul, deflagrada no dia 23 de maio deste ano.

Durante a ação, os policiais foram até uma residência no bairro Jardim Country Club, onde encontraram o padrasto do investigado, um homem de 31 anos. No quarto do suspeito, a equipe localizou diversos materiais ligados ao tráfico de drogas.

Foram apreendidos mais de R$ 2.400 em dinheiro, uma pedra de substância semelhante ao crack sobre um prato com resquícios do entorpecente, um pote com substância branca, além de três pedras brutas semelhantes à cocaína. Também foram encontrados um caderno com vestígios de pó branco, uma balança de precisão, sacos plásticos do tipo zip-lock – comumente utilizados para embalar drogas – e 17 invólucros prontos para a venda com substância aparentando ser cocaína.

O homem foi conduzido à delegacia, onde teve a prisão em flagrante lavrada por tráfico de drogas. Em seguida, foi encaminhado ao Presídio de Poços de Caldas, onde permanece à disposição da Justiça.