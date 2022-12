Operação da Polícia Militar prende doze pessoas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Neste domingo, dia 25, doze pessoas foram presas e oito motocicletas apreendidas pela Polícia Militar, em Poços de Caldas.

A ação foi fruto de uma operação realizada pela Polícia Militar, após receber denúncias de que um grupo de motociclistas estava transitando pelas ruas da cidade cometendo infrações de trânsito e alguns crimes como o uso de placas adulteradas.

De acordo com a PM, durante a ação do grupo, uma criança de apenas 6 anos foi atropelada e o suspeito fugiu sem prestar socorro. A criança foi encaminhada ao Hospital Santa Casa de Poços de Caldas, onde permanece internada. Segundo a Polícia Militar, a mãe da criança informou que ela sofreu fratura no fêmur, além de várias escoriações pelo corpo. E está sem previsão de alta. As multas aplicadas aos suspeitos identificados podem chegar ao valor de 50 mil reais.

Onze dos doze presos são maiores de idade, sendo duas mulheres de 20 anos, dois jovens de 19 anos, três homens de 20 anos, dois homens de 24 anos, e um de 21 anos. Além dessas pessoas, a PM prendeu também um jovem de 17 anos.

Beatriz Aquino