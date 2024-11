Operação “El Patrón” desarticula esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas em Poços de Caldas e outras cidades

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou, nesta quarta-feira (13), a operação El Patrón, com o objetivo de desarticular um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. A ação ocorreu simultaneamente em Poços de Caldas, no Sul de Minas, e nas cidades de Osasco, Mogi Guaçu e São José do Rio Pardo, no estado de São Paulo.

A operação visa o cumprimento de mais de 100 mandados judiciais, incluindo ordens de prisão e de busca e apreensão, e é resultado de uma investigação que durou um ano e meio, conduzida pela Agência de Inteligência da Polícia Civil em Poços de Caldas.

De acordo com as apurações, os suspeitos envolviam-se no tráfico de drogas, comercializando entorpecentes na modalidade delivery por meio de grupos em aplicativos de mensagens. O esquema financeiro, cuidadosamente estruturado, gerava movimentações e transferências que ultrapassavam R$ 500 mil mensais, apenas em uma das contas investigadas.