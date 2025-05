Operação em Poços de Caldas leva à prisão de envolvidos em latrocínio ocorrido em Rio Claro (SP)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em uma operação integrada realizada nesta quarta-feira (14), as Polícias Civil e Militar de São Paulo e Minas Gerais prenderam oito suspeitos envolvidos em um latrocínio ocorrido na cidade de Rio Claro (SP). A ação conjunta resultou na prisão de sete adultos e na apreensão de uma adolescente.

O crime ocorreu após o assassinato de um motorista de aplicativo, cujo veículo, um Fiat Fastback vermelho, foi levado pelos criminosos. O carro foi localizado em Poços de Caldas (MG), o que possibilitou a identificação e prisão dos autores.

A ofensiva policial teve desdobramentos em duas cidades. Em Poços de Caldas, foram presos cinco adultos e apreendida uma menor. Já em Pirassununga (SP), outros dois envolvidos foram capturados, incluindo o autor dos disparos que mataram a vítima. Com ele, foi apreendida a arma utilizada no crime – uma garrucha de dois canos.

Além das prisões, a operação resultou na apreensão de três celulares, duas porções de substância semelhante à maconha, e na recuperação do veículo da vítima. Também foi removida uma motocicleta que estava com os suspeitos.

Os presos, com idades entre 18 e 42 anos, foram encaminhados às delegacias responsáveis. A adolescente apreendida permanece sob custódia, acompanhada por um responsável legal.

A Polícia Civil de Minas Gerais informou que realizará uma coletiva de imprensa para detalhar as investigações e a atuação das forças de segurança no caso. A motivação do crime, segundo os investigadores, foi a subtração do automóvel da vítima.