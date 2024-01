Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A partir de hoje, 05 de janeiro, até o dia 18 de fevereiro de 2024 (domingo), após o Carnaval, a Polícia Militar de Minas Gerais, através da Policia Militar Rodoviária, desencadeará a Operação FARO FINO 2024, nos cerca de 30 mil Km de rodovias estaduais e federais delegadas, durante as 24 horas do dia.

As operações serão desencadeadas em mais de 100 pontos em todo Estado de Minas Gerais, com emprego conjunto das ROCCA (Rondas Ostensivas com Cães), com foco na abordagem e fiscalização de ônibus interestaduais, no combate ao uso e tráfico de drogas, tráfico de armas e foragidos da justiça.

A Operação Faro Fino será lançada como primeira estratégia da PMMG envolvendo diversas ações e operações com vistas ao Carnaval 2024.