Operação Férias Segura 2023

Durante todo o mês de janeiro a Polícia Militar de Poços de Caldas, realiza a operação Férias Seguras 2023. A ação visa reforçar o policiamento na cidade. A operação abrangerá Poços e mais 10 cidades da região que pertencem 29º Batalhão da Polícia Militar.

De acordo com Daniele Bernardes, da Polícia Militar, a operação visa reforçar e garantir mais segurança à população neste período de férias quando há mais movimentação de visitantes na cidade. Ela informou ainda, que além dos bairros, o policiamento será reforçado na área central da cidade pelo grande fluxo de pessoas.

“Vários militares estarão envolvidos em todas as cidades pertencentes ao 29º batalhão, com o intuito de realizar várias ações preventivas que irão acontecer diariamente durante todo o mês de janeiro.” Informou Daniele.

Beatriz Aquino

