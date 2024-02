Operação policial desarticula ponto de drogas próximo a escola em Machado

Uma operação foi realizada pela Polícia Militar na tarde de sexta-feira, 23, visando combater o tráfico de entorpecentes em Machado. A ação resultou na abordagem de três indivíduos em uma área de mata próxima a uma instituição escolar no bairro Jardim Nova Machado.

Os agentes localizaram os suspeitos em uma barraca improvisada, onde foram encontrados diversos itens relacionados ao tráfico de drogas. Entre o material apreendido, destacam-se 67 pinos de cocaína, 85 pedras de crack, 19 buchas de maconha, além de um caderno com anotações, um saco contendo embalagens vazias para drogas, uma faca, um celular e a quantia de R$ 800,00 em notas diversas.

Os indivíduos detidos foram identificados como um homem de 18 anos e dois adolescentes, com idades de 15 e 16 anos respectivamente. Todos foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil, onde serão tomadas as devidas providências legais.

ALCO – 29° BPM

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.