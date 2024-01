Operação policial resulta na apreensão de menores por tráfico de drogas em Poços de Caldas

A Polícia Militar de Poços de Caldas desencadeou uma operação policial na manhã de ontem, 22, na Avenida Engenheiro Ubirajara Machado Morais, no bairro Jardim Nova Aparecida. Durante a ação, foram abordados dois menores infratores do sexo masculino, com idades de 16 e 17 anos, resultando na apreensão de substâncias ilícitas.

No desdobramento da abordagem, as autoridades encontraram em posse dos menores 27 pedras de crack, 02 tabletes de maconha, a quantia de R$ 286,00 e 01 aparelho de telefone celular. Diante da flagrante situação de ato infracional, os menores foram imediatamente apreendidos, sendo informados de seus direitos e garantias constitucionais.

Após a apreensão, os menores foram encaminhados para o registro do Boletim de Ocorrência (REDS) e, posteriormente, apresentados à Autoridade de Polícia Judiciária, juntamente com o material apreendido.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM

