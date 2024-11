OPERAÇÃO PRAÇA SEGURA INTENSIFICA AÇÕES NO PARQUE JOSÉ AFONSO JUNQUEIRA EM POÇOS DE CALDAS

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Defesa Social, realiza durante toda semana a Operação Praça Segura, que visa inibir o tráfico e uso de drogas, além de outros delitos, no Parque José Afonso Junqueira, um dos principais pontos turísticos da cidade. A operação conta com equipes do Motopatrulhamento, canil GCM e Viaturas Operacionais da Guarda Civil Municipal (GCM), que estão realizando abordagens em indivíduos em razão de fundadas suspeitas.

Na terça-feira (26) , um homem de 24 anos, já conhecido no meio policial, foi abordado e transitado à delegacia. Com ele, os agentes encontraram uma certa quantia em dinheiro e entorpecentes.

Já na quarta-feira (27), um adolescente de 17 anos começou a aproximação da equipe durante o patrulhamento. Após ser abordado, foi encontrado com ele o valor de R$ 358,00 e uma porção de substância esverdeada semelhante à maconha. O adolescente foi encaminhado à delegacia, acompanhado por sua mãe.

Na quinta-feira (28), uma mulher de 50 anos foi abordada no Parque José Afonso Junqueira após ser reconhecida pela vítima como autora do furto de um notebook em um comércio da região central. Durante a abordagem, a suspeita confessou ter repassado o notebook para outros usuários de drogas no parque. A mulher foi presa em flagrante, e a ocorrência segue em andamento.

Segundo o secretário de Defesa Social, Rafael Tadeu Conde Maria, a Operação Praça Segura é uma medida estratégica para fortalecer a segurança em uma época do ano em que a cidade recebe um grande fluxo de turistas e visitantes devido às festividades de fim de ano.“Estamos intensificando as ações durante todo o dia e noite, visando garantir maior segurança para moradores e turistas. O aumento da movimentação exige uma atuação mais eficaz das nossas equipes”, destacou o secretário.

As ações seguem nos próximos dias e faz parte do esforço da Prefeitura em proporcionar tranquilidade e bem-estar à população e visitantes durante o fim de ano.