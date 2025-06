Operação “Promissória Fatal” – Polícia Civil conclui inquérito e prende mais quatro envolvidos em crime brutal na zona rural de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Poços de Caldas, concluiu o inquérito policial que investigava o homicídio de um homem de 46 anos, ocorrido na zona rural de Caldas no dia 7 de fevereiro deste ano. As investigações foram conduzidas no âmbito da Operação “Promissória Fatal”, cuja terceira fase foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (26/06), com o cumprimento de quatro mandados de prisão.

Segundo as investigações, o crime foi premeditado e teria sido motivado por uma dívida financeira que um dos autores possuía com a vítima. Após o assassinato, o corpo foi esquartejado, colocado em sacos de lixo, transportado em um veículo e lançado em uma cachoeira, numa tentativa de dificultar sua identificação e localização.

A operação foi executada em três fases, conforme descrito abaixo:

1ª fase – 9 de abril de 2025: prisão de um homem de 36 anos na cidade de Campos Gerais e de um homem de 28 anos na cidade de Três Pontas;

2ª fase – 29 de maio de 2025: prisão de um homem de 19 anos na cidade de Poços de Caldas;

3ª fase – (26 de junho de 2025): prisão de um homem de 29 anos na cidade de Três Pontas, duas mulheres de 32 e 28 anos em Poços de Caldas, e uma mulher de 35 anos em Campos Gerais.

Ao longo da investigação, sete pessoas foram indiciadas por diversos crimes, incluindo homicídio qualificado, ocultação de cadáver, associação criminosa e fraude processual. A crueldade e o grau de organização dos envolvidos chamaram a atenção durante as investigações, demonstrando um alto nível de frieza na execução e tentativa de encobrimento do crime. O inquérito policial foi concluído e devidamente remetido ao Poder Judiciário.