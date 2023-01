Operação Terpsícora prende cinco pessoas em Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Civil de Minas Gerais, cumpriu, nesta quarta-feira (25), oito mandados de busca e apreensão expedidos pela justiça em Caldas. A operação Terpsícora (nome de uma deusa grega considerada a musa da dança), teve como objetivo o combate aos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Cinco pessoas, entre 25 e 40 anos foram presas em flagrante pelos crimes de tráfico, associação para o tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos aparelhos celulares, entorpecentes, uma balança de precisão, instrumentos utilizados para o fracionamento e embalo da droga, anotações sobre o tráfico, arma de fogo e munições, além de grande quantidade de jóias, havendo indícios de que parte desses acessórios teria relação com roubo a uma agência bancária do Sul de Minas, ocorrido no ano de 2022.

A operação contou com o apoio da CORE – Coordenadoria de Recursos Especiais e do Canil da PCMG. No total foram empenhadas cerca de 50 policiais civis e 15 viaturas policiais.

De acordo com informações da Polícia, parte dos suspeitos teriam sido localizados devido aos vídeos que postavam dançando, portando armas de fogo e fazendo uso de entorpecentes, sendo esse o motivo da operação ter sido nomeada de Terpsícora.

Os investigados foram encaminhados ao sistema prisional, onde se encontram à disposição da Justiça.

Beatriz Aquino