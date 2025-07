OPORTUNIDADE: Curso gratuito de italiano

Atualizado em 18 de julho de 2025

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito Italiano Básico I, promovido pelo Centro de Línguas (CELIN) do IFSULDEMINAS. A iniciativa é uma oportunidade para quem deseja dar os primeiros passos no idioma sem nenhum custo.

As aulas serão realizadas na modalidade a distância, com encontros ao vivo às terças e quintas-feiras, das 18h30 às 20h. As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de julho, e os interessados devem consultar o Edital 199/25 disponível no portal oficial do instituto.

Voltado para iniciantes, o curso contará com professores capacitados e aulas interativas, proporcionando uma imersão prática e acessível no idioma e na cultura italiana.

Para mais informações e para se inscrever, acesse: abre.ai/curso-italiano-ead