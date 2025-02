Organização da feira livre de sábado alerta motoristas sobre o estacionamento próximo ao Mercado Municipal

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas informa que, para garantir a organização e o bom funcionamento da Feira Livre de sábado, fica proibido estacionar no pátio central do Mercado Municipal e nas ruas do entorno, incluindo as ruas Corrêa Neto e Santa Catarina, a partir das 19h de sexta-feira. Os veículos estacionados nesses locais estarão sujeitos à remoção por guincho.

Essa medida é necessária devido à montagem das bancas e barracas pelos feirantes, que iniciam os trabalhos ainda na sexta-feira. Atualmente, cerca de 185 famílias dependem da feira para seu sustento e um espaço adequado é essencial para que possam desempenhar suas atividades com segurança.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação vem orientando a população há mais de um mês sobre essa necessidade, contando com a presença de servidores no local para fortalecer a importância da medida. Agora a determinação passa a ser oficial e deve ser cumprida para garantir o bom funcionamento da feira.

A Prefeitura pede a colaboração e compreensão da população para que a organização seja respeitada, garantindo um ambiente adequado para a feira, que beneficie toda a comunidade com produtos frescos e de qualidade. Placas de sinalização já foram instaladas em todo o perímetro para fortalecer essa orientação.