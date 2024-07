Ossada humana é encontrada em Poços de Caldas

Na manhã desta quarta-feira, 17, uma ossada humana foi encontrada na Rua Iriri, no bairro Parque Vivaldi Leite Ribeiro, em Poços de Caldas. Além de um crânio, outras partes ósseas do corpo foram localizadas no local.

A descoberta ocorreu após o Departamento Municipal de Trânsito receber uma denúncia relatando a presença de um crânio na área. A perícia da Polícia Civil foi acionada imediatamente para investigar a situação.

A ossada foi recolhida pelo Serviço Funerário Municipal e encaminhada ao Instituto Médico Legal de Poços de Caldas para análise.

