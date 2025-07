Outdoor manda recado direto a ladrões em Poços

Atualizado em 28 de julho de 2025

Outdoor com apelo a ladrões de fios chama a atenção em Poços de Caldas

Um outdoor instalado na Avenida João Pinheiro, próximo a um supermercado da cidade, tem chamado a atenção de quem passa por um dos trechos mais movimentados de Poços de Caldas. Em tom de apelo e ironia, a mensagem estampada diz:

“Ladrão de fios de cobre: por favor rouba outro, a gente não aguenta mais.”

A peça foi criada pela empresa Start Outdoor, que há meses sofre com os constantes furtos de fiação elétrica em seus painéis publicitários. Segundo o empresário Vitor Hugo Xavier, responsável pela empresa, a situação se tornou insustentável.

“Estamos cansados. Já fizemos vários boletins de ocorrência, mas os furtos continuam. Investimos pesado em materiais e mão de obra, deixamos tudo funcionando para prestar um bom serviço aos nossos clientes, mas não conseguimos trabalhar. O prejuízo é enorme e recorrente”, relata.

A TV Poços tem acompanhado diversos casos semelhantes em vários pontos da cidade. Em resposta, a Polícia Militar afirma que vários suspeitos já foram presos, mas que muitos são soltos em seguida, o que dificulta o trabalho da corporação e contribui para a reincidência.

O empresário destaca ainda outro ponto importante:

“Se tem gente roubando, é porque tem alguém comprando. Precisaria de uma força-tarefa para identificar e prender quem está alimentando esse mercado ilegal. Enquanto isso não acontecer, vamos continuar tendo prejuízo.”

A mensagem no outdoor também tem como objetivo chamar a atenção das autoridades para a gravidade da situação.

“Eles não estão roubando em bairros afastados. Estão agindo no centro da cidade, em plena Avenida João Pinheiro, com grande movimento dia e noite. Quem sabe esse outdoor provoca uma reação das autoridades e até sensibiliza os próprios ladrões”, finaliza o empresário.