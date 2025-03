Outono chega com temperaturas amenas e pancadas de chuva em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O outono começou oficialmente às 6h02 desta quinta-feira (20), trazendo mudanças no clima de Poços de Caldas. Segundo a Defesa Civil, a primeira manhã da nova estação foi marcada por céu parcialmente nublado e temperatura mínima de aproximadamente 14°C. Ao longo do dia, há previsão de pancadas de chuva, e a temperatura máxima pode chegar a 26°C.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo permanecerá instável em grande parte de Minas Gerais, com chuvas isoladas previstas entre a tarde e a noite. Há risco de chuva forte em algumas regiões da Zona da Mata, Sul e Centro do estado.

A partir de meados de abril, a transição para a estação seca deve começar, reduzindo a ocorrência de chuvas, que passam a ser mais raras e geralmente associadas à passagem de frentes frias. Para maio, a expectativa é de temperaturas mais baixas, mas até junho os termômetros devem registrar valores acima da média climatológica.

Dicas da Defesa Civil para o período

Com a chegada do outono e as mudanças no clima, a Defesa Civil alerta para alguns cuidados essenciais:

*Atenção às chuvas isoladas: Evite áreas de risco durante tempestades e fique atento a sinais de deslizamentos de terra, como rachaduras em paredes e estalos no solo.

*Proteção contra ventos fortes: Retire objetos soltos de varandas e quintais para evitar acidentes.

*Cuidados com a saúde: Com a queda gradual das temperaturas, mantenha-se agasalhado e hidrate-se adequadamente.

*Prevenção contra doenças respiratórias: O clima mais seco pode favorecer alergias e problemas respiratórios. Utilize umidificadores de ar ou recipientes com água nos ambientes fechados.

A Defesa Civil reforça a importância de acompanhar os boletins meteorológicos e, em caso de emergências, acionar os órgãos competentes.

Os telefones para acionar a Defesa Civil são: 193, 199, 153 ou o 3697-2266