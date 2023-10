Outubro Verde: Poços de Caldas reforça oferta de testagem rápida para sífilis

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Programa Municipal IST/AIDS e as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), da Prefeitura de Poços de Caldas, intensificarão a oferta de teste rápido para sífilis durante o “Outubro Verde”, campanha que tem como objetivo sensibilizar a sociedade para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento da doença.

As ações serão coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde, incluindo atividades de Educação em Saúde e distribuição de preservativos. A Coordenadora do Programa IST/AIDS, Sirley Oliveira, informa que a testagem rápida para sífilis pode ser feita em todas as unidades de saúde da rede municipal, com resultado disponível em, no máximo, 30 minutos, sem necessidade de estrutura laboratorial. “O teste é prático e rápido, feito a partir da coleta de uma gota de sangue da ponta dos dedos do paciente. O exame é oferecido para a população na rotina de serviços das UBS’s, e no SAE/CTA, na Rua Pará, 284, mas as ações são intensificadas no mês de outubro para reforçar a importância das pessoas realizarem o exame. Apenas com o diagnóstico, será possível realizar o tratamento e curar o paciente, evitando a transmissão para outras pessoas. E desde 2020 vemos um aumento no número de casos de sífilis, por isto a importância desta Campanha e do diagnóstico rápido, pois Sífilis tem cura”.

A campanha Outubro Verde é uma oportunidade para conscientizar a população, esclarecendo os riscos para a saúde de cada pessoa e para a criança no caso da sífilis congênita, que é a infecção transmitida da mãe para o bebê e pode ocorrer em qualquer fase da gravidez. O risco é maior para as mulheres com sífilis primária ou secundária. A sífilis materna, sem tratamento, pode causar má-formação do feto, aborto espontâneo e morte fetal. Na maioria das vezes, porém, o bebê nasce aparentemente saudável e os sintomas aparecem nos primeiros meses de vida: pneumonia, feridas no corpo, alterações nos ossos e no desenvolvimento mental, surdez e cegueira.

A Secretaria de Saúde de Poços de Caldas, por meio do Programa Municipal IST/HIV/AIDS, divulga a programação de mais uma Campanha de Mobilização para Prevenção da Sífilis e Sífilis Congênita em outubro, nos dias 18/10 a 26/10.

A Campanha será realizada utilizando-se dos testes rápidos para sífilis na população e os locais onde serão intensificadas as ações de testagem são as unidades de saúde.

Programação

18/10 – 8h as 12h – Hospital da Zona leste

19/10 – 7h as 17h – as ações serão realizadas no CTA/SAE na Rua Pará 284.

20/10 – 8h as 12h – No HMMM

21/10 – 8h as 14h – Dia D no Banco Itaú

25/10 e 26/10 – I Simpósio e I Fórum sobre IST’s nas Thermas Antônio Carlos