Ouvidoria da DMED recebe prêmio da ANEEL

Premiação visa demonstrar o nível de eficiência no atendimento e tratamento das reclamações dos consumidores

A Ouvidoria da DME Distribuição recebeu o troféu de 3º lugar no Prêmio ANEEL de Ouvidoria 2023. O resultado foi divulgado na noite desta quarta-feira (19), em cerimônia realizada em Campinas-SP, na cerimônia de abertura do XXI Encontro Nacional de Ouvidores do Setor. A iniciativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) reconhece os melhores serviços de ouvidoria do setor elétrico.

A ANEEL utiliza nove critérios para avaliar, sendo eles: o tempo de resposta, a procedência das reclamações, a clareza das informações fornecidas, a rapidez na resposta ao consumidor, a quantidade de canais de atendimento disponíveis, posição hierárquica da ouvidoria na distribuidora, existência de normas internas sobre a atuação da ouvidoria, elaboração de relatórios de acompanhamento e cumprimento dos prazos de atendimento.

Na DMED, o setor recebe, analisa e encaminha às áreas competentes as solicitações de informações, sugestões e reclamações, intermediando a resolução dessas questões, tendo obtido reconhecimento em outras edições do Prêmio. Para a Ouvidora, Marilene Coutinho, é um resultado importante e igualmente gratificante.

“A Ouvidoria atua no tratamento de demandas em segunda instância e, também, em paralelo com os órgãos de proteção dos consumidores, como o Procon. O objetivo da DMED é adotar as melhores práticas no atendimento, para que os processos possam ser continuamente melhorados”, explica.