Paciente cai de maca durante transporte para hemodiálise em Poços de Caldas

Atualizado em 18 de julho de 2025

Uma paciente da cidade de Andradas, que realiza tratamento de hemodiálise em Poços de Caldas, sofreu uma queda durante o transporte nesta quarta-feira, 16 de julho. A senhora Selma Vanzela, que já se encontrava com o fêmur fraturado, caiu da maca ao ser retirada da ambulância. Segundo relato da equipe de transporte, a maca teria fechado de forma inesperada, causando o acidente.

O caso gerou indignação da família. Selma saiu pela manhã para o procedimento e, segundo os relatos, só retornou à cidade de Andradas por volta das 18h. A paciente permanece em estado delicado e tem sido cuidada por seu pai, que tem 90 anos.

Diante da situação, familiares tentaram buscar informações junto ao setor de transporte do município, mas foram orientados a procurar o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social). Ao entrarem em contato com o órgão, receberam nova orientação para procurar o CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), gerando ainda mais frustração com a falta de encaminhamento claro.

A Prefeitura de Andradas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, emitiu uma nota de esclarecimento nesta quinta-feira, 17, lamentando o ocorrido. No documento, o município afirma que foram tomadas as medidas necessárias para garantir o atendimento imediato à paciente e que uma equipe esteve em sua residência no dia seguinte para prestar assistência.

O comunicado também destaca que o CRAS e o CREAS não possuem atribuições técnicas ou operacionais relacionadas ao transporte de pacientes. A administração municipal repudiou eventuais ataques ou incitação contra servidores públicos e reafirmou seu compromisso com a verdade e o respeito à dignidade dos cidadãos.