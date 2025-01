Paciente com doença rara realiza tratamento na Santa Casa

Uma história de superação e dedicação vem emocionando pacientes e profissionais da Santa Casa de Poços de Caldas. Mariza Oliva, paciente diagnosticada com a rara doença de Pompe, tem se recuperado de maneira surpreendente graças ao tratamento humanizado e eficiente recebido no hospital.

Há um ano e meio, Mariza iniciou uma longa jornada em busca de um diagnóstico para os sintomas debilitantes que enfrentava. “Perdi força, movimentos, tive feridas pelo corpo inteiro devido à miosite. Foi um período muito difícil”, relembra. A resposta veio após a investigação minuciosa do Dr. Igor Thadeu, que identificou a doença de Pompe, uma condição genética que compromete os músculos e pode atingir órgãos vitais como coração, pulmão e fígado.

Com o diagnóstico, Mariza iniciou um tratamento essencial para desacelerar o progresso da doença: a administração de imunoglobulina humana, fornecida mensalmente pela Secretaria de Saúde. Este recurso foi combinado ao acolhimento e cuidado oferecido pela Santa Casa. “Todos os meses, meu lugar está reservado aqui. Recebo um tratamento maravilhoso, que inclui exames e atenção de uma equipe pronta para me atender. Isso tem sido fundamental para minha recuperação”, destaca a paciente.

A dedicação dos profissionais do hospital tem rendido resultados concretos. “Eu estava paralisada e me locomovia com muletas quando cheguei. Hoje, estou andando sem elas. Posso voltar a trabalhar, mesmo que de forma mais lenta. Isso é uma grande conquista”, comemora Mariza.

Compromisso com o cuidado humanizado

Samanta Anjos, responsável pelo setor de Experiência do Paciente da Santa Casa, celebra os resultados alcançados por Mariza. “Ficamos imensamente felizes em saber que nosso atendimento atendeu às expectativas e proporcionou uma experiência positiva. Esse reconhecimento nos motiva a continuar trabalhando com dedicação para melhorar a jornada de quem busca nossos serviços”.

Samanta ressalta que o hospital tem como compromisso oferecer um cuidado humanizado, seguro e eficiente, colocando o paciente no centro do atendimento. “Estamos constantemente aprimorando nossos processos para garantir que mais pessoas possam vivenciar experiências tão positivas quanto a da Mariza”, afirma.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.