Paciente de 52 anos morre vítima da Covid na UPA de Poços de Caldas

A Prefeitura de Poços por meio da Secretaria de Saúde, informa que pela manhã, nesta terça-feira (13), uma paciente de 52 anos que estava internada na Sala Vermelha (Unidade Semi-intensiva), da UPA – Unidade de Pronto Atendimento, veio a óbito por decorrência de complicações da Covid-19.

A paciente de Poços de Caldas deu entrada na unidade no dia 07 de abril, já em estado gravíssimo e com elevado comprometimento de seus pulmões. Desde então recebeu todo o atendimento da equipe da UPA e esteve internada até a data do óbito.

A prefeitura lamenta o ocorrido e se solidariza com parentes e amigos neste triste momento de perda em decorrência da Covid-19.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.