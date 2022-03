Pacientes do ESF Esperança I recebem aulas de atividades físicas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Nasf (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), da unidade de Estratégia de Saúde da Família Pq. Esperança I está realizando atividades físicas para os pacientes atendidos na unidade.

Os grupos de atividade física são direcionados para os adultos e idosos, com foco em alongamento e fortalecimento muscular.

A enfermeira da unidade, Renata Avelar Rennó Nascimento Santos destacou a necessidade de grupos de convivência na comunidade. “Os Grupos de convivência como por exemplo, os de Educação Física e de Fisioterapia da ESF Esperança I, são de extrema importância na Atenção Básica, pois além de trazer o condicionamento, bem-estar físico traz o convívio dos seus integrantes garantindo também a socialização e ganhos na saúde mental.”

As atividades são realizadas todas às quartas-feiras, a partir das 8h30. Para participar é necessário levar o cartão do SUS, e indicado levar a garrafinha de água e ir com roupas adequadas.

A Profissional de Educação Física Estela Vieira de Bem realiza a atividade com a comunidade e falou sobre os benefícios da prática de exercícios regularmente. “Exercícios físicos regulares são bons pra aliviar dores no corpo, melhoram a força muscular, resistência cardiorrespiratória, ajudam a controlar a pressão arterial, diabetes, melhoram o humor e contribuem com a socialização.”